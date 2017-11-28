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Komşusunu hastaneye götürüyordu, kazada öldü

Kahramanmaraş'ta Selahaddin Mert, rahatsızlanan komşusunu hastane götürürken kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 28.11.2017 - 15:25..
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Kaza, sabah saatlerinde Elbistan-Göksun karayolunda meydana geldi. Selahaddin Mert, hasta olan komşusu Mehmet Yetim'i 46 EP 180 plakalı hafif ticari aracıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Selahaddin Mert, Esence Mahallesi kavşağına geldiğinde aracının direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan araç, takla atarak devrildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada sürücü Mert ile hasta olan komşusu Mehmet Yetim yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Selahaddin Mert, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü.

Komşusunu hastaneye götürüyordu, kazada öldü

KOMŞUNUN DURUMU İYİ

Yetim'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Komşusunu hastaneye götürüyordu, kazada öldü

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