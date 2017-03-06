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Komşusunu sokak ortasında yaralayan sanığa 12 yıl hapis

Kayseri'de çocukların kavgası sonrası komşusunu yaralayan 40 yaşındaki sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

06.03.2017 - 13:22
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tokmak

Konaklar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yıllardır komşu olan L.Ç.’nin oğlu ile M.Ç.’nin torunu arasında kavga çıktı. L.Ç.’nin oğlu, babasına kavga ettiğini söyleyince L.Ç., M.Ç. ile konuşmaya gitti. L.Ç., evine gittiği M.Ç.’yi dışarı çağırdı. Burada ikili arasında tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya mahalleliler girerek, kavgayı ayırdı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

15-20 dakika sonra L.Ç. evden aldığı silahı ile sokağın başında bekleyen M.Ç.’yi önce bacağından sonra göğsünden vurdu. Daha sonra havaya 3 el ateş ederek, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan M.Ç. hastaneye kaldırılırken, yakalanan L.Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM"

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık L.Ç. (40) ve mağdur M.Ç.(62) ile avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık L.Ç. mahkemede sorgu ve savunmasında, "M.Ç. yıllardır komşum olur. Benim oğlum ile komşumuzun oğlu kavga etmiş. Ben de çocuğun dedesi M.Ç. ile konuşmaya gittim. Tartışma çıktı, sonra ben evden silahı alıp, geldim. İstesem öldürürdüm ama öyle bir niyetim kesinlikle yoktu." diye konuştu.

12 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Mağdur M.Ç. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu 40 yaşındaki tutuklu sanık L.Ç.’ye, 62 yaşındaki M.Ç.’ye yönelik eyleminden dolayı ’haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis, ’ruhsatsız silah’ suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.

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