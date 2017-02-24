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Komşusunu yaralayan esnafa 8 yıl hapis cezası

Kayseri'de kavga ettiği komşusunu bıçakla göğsünden yaralayan esnaf, mahkemece 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

24.02.2017 - 14:51
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Komşusunu yaralayan esnafa 8 yıl hapis cezası

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.Ö. (54) ile taraf avukatları katıldı. Mağdur M.T (54) ise duruşmaya gelmedi.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

M.Ö. savunmasında, M.T.'ye hakaret etmediğini öne sürerek, "Kendisi de oğluda akıl hastası. Akli dengeleri yerinde değil. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığa yaralama suçundan 8 yıl, hakaret suçundan da 3 ay 15 gün hapis cezası verdi. Geçen yıl Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak'ta oğulları arasındaki husumet nedeniyle tartışan M.Ö, M.T'yi bıçakla göğsünden yaralamış, M.Ö. hakkında yaralama ve hakaret suçlarından dava açılmıştı.

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