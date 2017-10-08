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Bursa'da komşusunun bahçesinde kendini yaktı

Psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü iddia edilen İlhan Demiröz, benzin dökerek kendini yaktı.

08.10.2017 - 07:34
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Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 48 yaşındaki İlhan Demiröz, komşusunun bahçesinde intihar etti.

Bursa'da komşusunun bahçesinde kendini yaktı

PSİKOLOJİK SORUNLARINDAN DOLAYI TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olay, Bursa'nın Yenişehir İlçesi Kavaklı Köyü'nde meydana gedi. Uzun süreden bu yana tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen İlhan Demiröz, komşusuna ait evin bahçesinde kendisine benzin dökerek ateşe verdi.

Demiröz, burada feci biçimde yanarak öldü. Demiröz"ün ekonomik sıkıntıları olduğu ve yüzden psikolojisinin bozuk olduğu öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da komşusunun bahçesinde kendini yaktı

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