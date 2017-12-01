Komşusunun kazada öldüğünü görünce fenalaştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ile kazayı görünce fenalaşan komşusu hayatını kaybetti.
TARLAYA GİRDİ
İstanbul'da ikamet eden ve babası hasta olduğu için arazilerinde ekim yapmak amacıyla ilçeye gelen Burhan Aslan (28), amcasının 55 PB 461 plakalı traktörünü alarak tarlaya gitti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Devrilen traktörün altında kalan ve vatandaşlarca çıkarılan Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayı duyarak gelen komşusu Cafer Zorlu (65), Aslan'ın cansız bedenini görünce fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorlu da hayatını kaybetti.