Komşusunun köpeğini kaçırmaktan yargılanıyor

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cem S. avukatıyla hazır bulundu.

Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına 2 avukat yer alırken şikayetçiler Ekin Ö. ve Efe D. de katıldı.

"İNSANLARA SALDIRIYORDU"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Cem S., “Site sakinlerine defalarca hayvanlarını başıboş bırakmamaları gerektiğini, zira site içerisinde hortumlara ve birçok yere zarar verdiğini söyledik. Havuzdan su içmemelerini istedik, ancak suça konu köpek uyarılarımıza rağmen başıboş dolaşıyordu. Hırçın bir hayvandı. İnsanlara saldırıyordu bu amaçla müştekilere uyarıda bulunduysak da ilgilenilmedi ve köpeğin kendilerine ait olmadığı söyleyince, köpeği aracıma alarak Kilyos’a yaklaşık 4 kilometre uzak mesafeye bırakıp işime gittim. Akşam eve geri döndüğümde ise köpek tekrar geri dönmüştü” ifadelerini kullandı.

"KÖPEK SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Sanıktan şikayetçi ve davacı olduğunu söyleyen Ekin Ö. ise, “Köpeğimizin site içerisinde rahatsızlık verdiği yönünden uyarı almadım. Köpeğin evimizde yaşadığına dair fotoğraflı kanıtlarımız vardır. Site içerisinde dolaşan çok sayıda sahipli köpek de bulunmakta. Köpeğimiz kaybolduktan sonra komşumuz Aycan Hanıma köpeğimizi görüp görmediğini sorduğumda sanığın götürdüğünü söylediği için durumu öğrendik. Sanıkla telefonla görüştüğümüzde ise ‘bir daha olsa bir daha köpeği götüreceğim’ demişti. Köpek sahipsiz değildir” dedi.

Davayı ara karar bağlayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.