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Komünist iki partinin üyeleri arasında bıçaklı kavga

Ankara'da Komünist Parti (KP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 kişi yaralandı.

10.06.2017 - 09:11
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Komünist iki partinin üyeleri arasında bıçaklı kavga

Kavga, Kızılay Karanfil Sokak'ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde yaşandı.

3 yıl önce Türkiye Komünist Partisi'nin ikiye bölünmesinin ardından oluşan Komünist Parti (KP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) üyeleri arasında daha önce de yaşanan gerilim bu kez kavgaya dönüştü.

15 KİŞİ YARALANDI

Bıçakların kullanıldığı kavgada, iki partinin üyeleri ayrıca birbirlerine taşlarla saldırdı. Çıkan kavgada her iki gruptan 15 kişi yaralandı.

Komünist iki partinin üyeleri arasında bıçaklı kavga

Olayda Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin bulunduğu binanın giriş katında bulunan kafenin de camları kırıldı. Kavga üzerine sokağa polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.

Yaralı 15 kişi tedavi edilmek üzere başkentteki hastanelere götürüldü. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Komünist iki partinin üyeleri arasında bıçaklı kavga

İSTANBUL'DA DA KAVGA ÇIKTI

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) arasında bir süredir devam eden gerginlik dün gece yeni bir boyut kazandı. Akşam saatlerinde TKP'nin Kadıköy, Kazasker caddesindeki parti binasına gelen en az 50 kişilik HTKP'li grup sloganlar atarak TKP binasına saldırdı. Taş ve sapanlarla gerçekleşen saldırı sonucu binanın camları kırılırken, binadaki 2 kişi de yaralandı.

Komünist iki partinin üyeleri arasında bıçaklı kavga

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