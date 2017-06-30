Kömür ocağında göçük altında kalan işçi öldü

Tekirdağ- Malkara karayolu üzerindeki Bağlar mevkiinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Ocak içerisinde çalışan işçilerden Bahattin Camgöz, meydana gelen göçüğün altında kalarak ağır yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler bel kısmına kadar tavandan dökülen toprak kütlesinin altında kalan Camgöz'ü 1 saatlik bir çalışma sonucu çıkarıldı. Camgöz, olay yerindeki ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Camgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Camgöz'ün hayatını kaybetmesi, arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.





































