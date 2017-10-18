Kömür ocağındaki göçükte ölen 6 kişi toprağa verildi

Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde, ruhsatsız işletilen bir kömür ocağında meydana gelen göçükten cansız bedenleri çıkarılan 6 işçinin Şırnak Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.
Hayatını kaybeden işçilerden Vedat Özden'in cenazesi Dağkonak Köyü Mezarlığında, Mehmet İzer'in naaşı Atatürk Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta dualar eşliğinde defnedildi. Abdullah Kayaş'ın cenazesinin Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda, Yüksel Uğur, Yılmaz ve Mesut Mağrur'un cenazelerinin de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kendale İş Mezarlığı'nda defin işlemleri dualar edilmesinin ardından gerçekleştirildi.