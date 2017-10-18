1 ÖSYM Başkanı Özer: 15 dakika kuralını uygulamayacağız ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bu yıl değişen üniversite giriş sistemi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

2 Kömür ocağındaki göçükte ölen 6 kişi toprağa verildi Şırnak'taki kömür ocağı göçüğünde hayatını kaybeden 7 kişiden 6'sının cenazeleri toprağa verildi.

3 Karabük'te pompalı tüfekli saldırı: 4 yaralı Karabük'te otomobil ile gelip büfe sahibiyle tartışan kişiler, büfe sahibi ve arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı.

4 Washington'da Trump-Çipras buluşması Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Çipras, ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

5 Ryan Babel'den Ozan Tufan'a sevinç göndermesi Babel, Cenk Tosun ile yaptıkları sevinç gösterisini hafta sonunda yapan Ozan Tufan ve Dirar'a gönderme yaptı.

6 Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı Fransız basınından France Football, Monaco-Beşiktaş maçının ardından Cenk Tosun'dan övgüyle söz etti.