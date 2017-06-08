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Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Orgeneral Hulusi Akar, düzenlenen iftar organizasyonunda gazi ve aileleriyle tek tek ilgilendi.

08.06.2017 - 14:43
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, gaziler ve aileleri için iftar düzenledi.

KOMUTA KADEMESİ İFTARDA

Gazi Orduevi'ndeki iftarda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile garnizonda görevli general, amiral ve eşleri de hazır bulundu.

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

GAZİLERE VEFA

Ankara'da ikamet eden 284 gazi ve ailelerinin katıldığı iftarda, vatanın her karış toprağını canlarını ortaya koyarak koruyan gaziler ile ailelerinin dilek ve istekleri de alındı.

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

 

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

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