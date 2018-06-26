Komutan, şehidin babasının gözyaşını sildi

Bitlis’in Çeltik köyü kırsalında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek (22) son yolculuğuna uğurlandı.

ADIYAMAN'DA DEFNEDİLDİ

Mehmet ve Hanım Canördek çiftinin 7 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit haberi önceki akşam ailesine jandarma görevlileri tarafından verildi. Adıyaman merkez Kayaönü köyü Afet Evler mevkiinde şehidin baba ocağının bulunduğu sokakta binalara Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİT OLDUĞU GÜN MEMLEKETİNE GİDECEKMİŞ

Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu gün memleketi Adıyaman’a izne geleceği, operasyondan dolayı gelemediği ve girdiği çatışmada şehit düştüğü öğrenildi.

Askeri uçak ile Adıyaman’a getirilen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenazesi morgdan alınarak son kez baba ocağına götürüldü. Bir yıl önce göreve başlayan ve beraber olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenazesi uzun bir araç konvoyu ile Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ne getirildi

ALBAY, ŞEHİT BABASININ GÖZYAŞINI SİLDİ

Cenaze törenine dev Türk bayrakları ile katılan Adıyamanlılar sloganlar atarak tekbirler getirdi. Cenaze töreninde şehit babasının koluna giren İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcak nedeniyle terleyen ve gözyaşına hakim olamayan şehit babası Mehmet Canördek’in gözyaşını ve terini sildi.

Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.