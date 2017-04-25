Komutanlar Sincar operasyonunu karargahtan takip etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta, PKK terör örgütüne ait hedeflerin tam isabetle vuruldu.
Operasyon emrinin verildiği ve anbean takip edildiği harekat merkezinin fotoğrafları basınla paylaşıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın telefonla talimat verdiği, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar'ın harekatı takip ettiği görülüyor.
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a harekata dair son gelişmeleri aktarıyor.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, diğer komutanlarla istişarede bulunuyor.