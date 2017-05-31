Konak Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na sel raporu

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kılıçdaroğlu'nun 'geçmiş olsun' dilekleriyle başladığı görüşmede, selden en fazla etkilenen yer olan Gültepe semtiyle ilgili hazırladıkları yeni imar planları hakkında kısa bir sunum da yaptı.

İMAR PLANINI ANLATTI

Üç yıla yakın bir sürede hazırlanan yeni Gültepe İmar Planları'nın Konak Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısında gündeme alınacağını dile getiren Pekdaş, planların uygulamaya geçmesiyle bölgedeki çarpık yapılaşmanın önüne geçileceğini söyledi.

"YILLARIN BİRİKTİRDİĞİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Pekdaş, şunları söyledi: "Gültepe İzmir'deki çarpık yapılaşmanın en iyi örneklerinin olduğu bir bölge. Yılların biriktirdiği bir sorunla karşı karşıyayız. Eğim, dere yatakları ve yer altı suları dikkate alınmaksızın bir yapılaşma yapılmış. Ayrıca burada doğru dürüst ne bir yol, ne bir yeşil alan, ne de bir sosyal donatı alanı var. Biz göreve gelir gelmez Gültepe'nin geleceğini planlamak için harekete geçtik. Burada yaşayan hemşehrilerimizle toplantılar yaptık, düşüncelerini sorduk. Onlardan gelen talepler üzerine yollarıyla, parsel büyüklükleriyle modern bir kent yaşamını hayata geçireceğimiz bir plan çalışması ortaya çıktı. Bu planda eğimli alanlarda yapılacak düzenlemeyle yeşil alanlar ve rekreasyon alanları olarak kente kazandırılacak. Böylelikle her yağmur sonrası yaşanan sel ve su baskınlarının önüne de geçmiş olacağız."

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Pekdaş, yeni hazırlanan imar planlarının 5 Haziran pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında gündeme geleceğini söyledi.