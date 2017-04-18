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Konak Tramvayı'nda çalışmalar hızlandı

İmalatı tamamlanan Karşıyaka Tramvayı'ndan sonra Konak Tramvayı'nda da çalışmalar sürdürülüyor.

18.04.2017 - 16:45
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Hattın en zorlu aşamalarından biri olan Şair Eşref Bulvarı'nda ikinci etap tamamlandı. Perşembe gününden itibaren Lozan Meydanı'nı kapsayan 3. ve 4. etapların startı veriliyor.

Konak Tramvayı'nda çalışmalar hızlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşıma yeni soluk getirecek tramvay projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

RAY DÖŞEME ÇALIŞMALARI İKİ ETAPTA TAMAMLANDI

8.8 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nı geçtiğimiz haftadan itibaren halkın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, artık tüm ağırlığı Konak Tramvayı'ndaki imalatlara veriyor. Şair Eşref Bulvarı'nın Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii arasındaki 460 metrelik kısmında ray döşeme çalışmaları iki etap halinde tamamlandı.

Konak Tramvayı'nda çalışmalar hızlandı

SIRA LOZAN MEYDANI'NDA

20 Nisan 2017 Perşembe günü başlayacak 3. ve 4. Etap çalışmaları çerçevesinde ise Lozan Meydanı geçişinde çift yönlü olarak ray döşeme imalatları yapılacak. 24 gün sürmesi beklenen imalatlar boyunca araç trafiği bölümler halinde düzenlenerek Şair Eşref Bulvarı boyunca ulaşımın çift yönlü akması sağlanacak.

Konak Tramvayı'nda çalışmalar hızlandı

5 VE 6'ıNCI ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kavşaktan giriş yapılan Vasıf Çınar Bulvarı ile Plevne Bulvarı'na erişim devam edecek. Bu iki bulvardan gelip Bornova yönüne gitmek isteyen araçlar da Montrö Meydanı'ndan U dönüşü yaparak bu yöne erişim sağlayabilecek.

Lozan Meydanı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, hat imalatlarına Montrö yönündeki 5. ve 6. etap çalışmaları ile devam edilecek.

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