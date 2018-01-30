Konak Tramvayı raylarla buluştu

Modern, çevreci, konforlu ve güvenli bir toplu ulaşım için başlattığı raylı sistem yatırımında çok önemli bir aşama tamamlandı. Karşıyaka Tramvayının geçen yıl hizmete girmesinin ardından, Konak Tramvayında da sona gelindi.

Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında çift hat olarak inşa edilen toplam 25,6 kilometre uzunluğundaki ray döşeme çalışması bitti. Mithatpaşa karayolu alt geçit çalışmaları nedeniyle bekletilen 50 metrelik son raylar da tamamlanarak Fahrettin Altay-Halkapınar hattı buluştu.

DENEME SEFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Ray imalatlarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da hattaki elektrifikasyon, sinyalizasyon, yol, yeşil alan düzenleme ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

18 duraktan oluşan Konak Tramvayı'nda deneme seferleri şubat ayı ortasında başlayacak. Altı trafo binası, 40 adet makas, Halkapınar’da atölye ve yönetim binası ile depolama tesisinin de yer aldığı Konak Tramvayı, test sürüşlerinin ardından İzmirlilerin hizmetine girecek.

VAGONLAR HAZIR

İç ve dış tasarımında mavi ve turkuaz tonlarıyla deniz kenti vurgusu yapılırken, aynı zamanda İzmir’in güneşli havası ile canlı ve neşeli yapısının da öne çıkarıldığı İzmir’in tramvay araçları, 32 metre uzunluğunda ve 285 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Yapılan fizibilite çalışmalarına göre, Konak hattında günlük ortalama 95 bin yolcu taşınacak. Konak Tramvayında hizmet verecek 21 araç, Halkapınar ve Mavişehir depolama alanlarında hazır bekletiliyor.