Konakta tarih ve müzik bir arada

Kayseri'de 1800'lü yıllarda yaptırılan ve o dönem Ermeni aileler tarafından kullanılan tarihi konaktan şimdi müzik sesleri yükseliyor.

Yaklaşık 200 yıl önce şimdiki Setenönü Mahallesi'ne yaptırılan ve Ermeni aileler tarafından uzun yıllar ev olarak kullanılan tarihi konak eski Kayseri mahallesi çalışmaları kapsamında kamulaştırıldı.

KONSERVATUAR OLARAK HİZMET VERİYOR

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine geçen 200 yıllık konak, tarihi yapısına uygun şekilde belediye tarafından restore edilip müzik ve tarihin harmanlandığı bir konservatuvar olarak hizmet vermeye başladı.

Aradan geçen yıllara rağmen tarihi dokusunu kaybetmeyen ve 15 branşta kurs verilen konaktaki her bir odada farklı enstrüman sesi yükseliyor.

KORUMA ALTINA ALINDI, RESTORE ADİLDİ

Setenönü Konservatuvar Şube Müdürü İsmet Mutlu, "Burası daha çok Ermeni ailelerin yaşadığı tarihi bir konaktı. Daha sonra koruma altına alınarak belediyemiz tarafından restore edildi. Şimdilerde burada sanat icra etmeye çalışıyoruz. Konservatuvarımız 1985 yılından itibaren hizmet vermektedir. Halk, sanat ve batı müziği alanlarında faaliyet göstermektedir. Gitar, piyano ve keman gibi enstrüman kursları var. Burada yıl boyu 5 bin öğrenciye profesyonel hocalarımız tarafından kurs veriyoruz" dedi.

"TARİH VE MÜZİĞİ BİR ARAYA GETİRDİK"

İsmet Mutlu, "Böyle bir mekan daha farklı bir şekilde değerlendirilemezdi diye düşünüyorum. Buranın tarihi bir mekan olmasından dolayı biz de müzik ruhunu bir şekilde burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bundan da gayet mutluyuz. Bizler böyle bir mekanda tarihle müziği bir araya getirerek farklı bir ruh oluşturduk. Öğrencilerimiz de durumdan gayet memnun. Keyifle çalışmalarını yapıyorlar. Modern bir binadan ziyade böyle bir mekanda müzikle uğraşmak onlar için de keyifli oluyor" şeklinde konuştu.



