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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını: 23 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temmuz ayında yeniden görülmeye başlayan Ebola salgınında, virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 23'e yükseldi.

AA | 20.08.2018 - 23:48..
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Bu 64 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüs kurbanlarının sayısı 23'e çıktı.

27 ÖLÜM DAHA VAR

Öte yandan, 91 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 27 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtiler sonrası gerçekleşen ölümlerin, salgının duyurulmasından önce olması ve Ebola'nın bulaşma riski nedeniyle mezarlar açılarak ölüm sebebinin tespitine ilişkin testler yapılamıyor.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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