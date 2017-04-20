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Kongo'da 17 toplu mezar daha bulundu

Şiddet olaylarının yaşandığı Kongo'da 17 toplu mezarın daha bulunmasıyla tespit edilen toplu mezar sayısı 40 oldu.

20.04.2017 - 10:28
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu Direktörü Jose Maria Aranaz, yaptığı açıklamada, son 8 ay içinde şiddet olaylarının yaşandığı ülkenin orta kesimindeki Kasai bölgesinde 17 toplu mezarın daha bulunduğunu bildirdi.

TOPLU MEZAR SAYISI 40'A ÇIKTI

Kasai'de toplu mezar sayısının 40'a çıktığını söyleyen Aranaz, yetkililerin bir an önce mezarlardakilerin kimliğini ve ölüm nedenlerini belirlemesi gerektiğini vurguladı. Aranaz, bu ay başında Kasai bölgesinde 23 toplu mezarın ortaya çıktığını açıklamıştı.

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