taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Kongo'da kaçırılan iki BM personeli ölü bulundu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir süre önce kaçırılan Birleşmiş Milletler (BM) personeli iki kişi ölü bulundu.

29.03.2017 - 04:40
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, ülkede bulunan üç cesetten ikisinin kayıp BM uzmanları ABD'li Michael Sharp ve İsveçli Zaida Catalan'a ait olduğunu doğruladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Kongo'da barışın sağlanabilmesi için çatışmaların nedenlerini araştırırken hayatını kaybeden Sharp ve Catalan'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Guterres, hem Kongolu yetkililerin hem de BM'nin uzmanların öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatacağını ifade etti.

12 MART'TA KAYBOLMUŞLARDI

Sarp ve Catalan, ülkenin orta kesiminde Kasai Central bölgesindeki Ngombe köyü yakınında 12 Mart'ta kaybolmuş, dün Moyo Nehri kenarında ikisi beyaz tenli olmak üzere üç kişinin cesedine ulaşılmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa-İspanya maçında VAR uygulaması test edildi

Fransa-İspanya maçında VAR uygulaması test edildi

6
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

11
İsrail-Fransa arasında istihbarat savaşı

İsrail-Fransa arasında istihbarat savaşı

9
Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

8
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

30
Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ'da genelevde silahlı kavga: 2 yaralı

12
İzmir'de 2 patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de 2 patlama: 1 ölü, 1 yaralı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM