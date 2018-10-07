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Kongo'da yakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) petrol yüklü tanker ile kamyonun çarpışmasının ardından meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 10:37..
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Kongo-Merkez eyaleti geçici Valisi Atou Matubuana'nın yerel basına yaptığı açıklamaya göre, başkent Kinşasa ile ülkenin batısındaki Matadi arasındaki Mbupa köyü yakınlarındaki yolda petrol taşıyan bir tanker ile bir kamyon çarpıştı.

50 ÖLÜ

Kazadan sonra araçların şoförleri aralarında tartıştığı sırada, tankerden petrol sızmaya başladı. Meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ciddi yanıkları olanların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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