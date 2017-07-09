Kongrede oylar sayılırken sahne çöktü

21 Mayıs'ta mevcut başkan Süleyman Öner'in 272 oy alarak kazandığı MHP Kahramanmaraş Olağan İl Kongresi, 263 oy alan Ömer Özkan'ın itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi ve kongre bugün yinelendi.

Süleyman Öner ile Ömer Özkan'ın adalığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede oylar kullanıldıktan sonra sayıma geçildi.

YARALANAN OLMADI

Sayım yapıldığı sırada asansörlü sahne birden çöktü. Oy sandığı, oy pusulaları ve masa düşerken, polis de sahnede önlem alarak kimseyi yaklaştırmadı. Şans eseri yaralananın olmazken, yapılan incelemede sahnenin asansörlü olan bölümünün aşağıya doğru indiği belirlendi.

1 OY KAYBOLDU

Asansörün neden indiği belirlenmezken, oylar toplanıp yeniden sayıldı. 1 oyun eksik olduğunun ortaya çıkması üzerine sahne asansörü aşağıya indirildi. Yapılan kontrollerde kayıp oy sahnenin altında bulundu.

2 OY FARKLA BAŞKAN OLDU

Oyun bulunmasının ardından sayıma geçildi ve Ömer Özkan 226, Süleyman Öner 224 oy aldı. 2 oyla fark başkan olan Özkan'ı ilk tebrik eden Süleyman Öner oldu. Daha sonra kısa bir değerlendirme yapan Özkan, kongrede kaybedenin olmadığını belirterek, "Kazanan MHP'dir. Ben burada bütün oyları kendime almış kabul ediyorum. Kahramanmaraş'ta artık Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden korksun. Milliyetçi Hareket Partisi artık sahada olacak, her yerde olacak, tüm belediyelere talip olacak" dedi.

















