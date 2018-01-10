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Konsensus anketinin sonuçlarında İyi Parti baraj altında

AK Parti yine açık ara farkla diğer partileri geride bıraktı. İyi Parti'nin oy oranı ise HDP'nin bile gerisinde... Bu durum Cumhurbaşkanlığı seçimi tercihleri için de geçerli.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 09:55..
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Konsensus anketinin sonuçlarında İyi Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İyi Parti baraj altında

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim üzerinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.

GENEL SEÇİMDE İYİ PARTİ'NİN ESAMESİ OKUNMUYOR

Konsensus Araştırma Şirketi’nin patronu Murat Sarı'nın bildirdiği verilere göre “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 44.9

CHP: Yüzde 23.7

MHP: Yüzde 10.6

HDP: Yüzde 9.1

İyi Parti: Yüzde 2.7

Diğer: Yüzde 2.2

Cevap yok: Yüzde 2.0

Kararsız: Yüzde 2.1

Geçersiz: Yüzde 0.7

Oy vermeyecek: Yüzde 2

Konsensus anketinin sonuçlarında İyi Parti baraj altında

CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHLERİ DE GENEL SEÇİMDEKİ GİBİ

Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy vereceği sorulduğu zaman, verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1

CHP’nin adayı: Yüzde 25.1

MHP’nin adayı: Yüzde 11.9

HDP’nin adayı: Yüzde 9.6

İyi Parti’nin adayı: Yüzde 2.9

Diğer: Yüzde 2.4

Konsensus anketinin sonuçlarında İyi Parti baraj altında

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