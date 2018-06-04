Konsensus'un 24 Haziran anketi

24 Haziran'da yapılacak seçimlere artık sayılı günler kaldı.

Cumhur İttifakı'na karşı bir araya gelen muhalefet partileri, Meclis'te çoğunluğu elde edebilmek için ilkelerini bir yana bırakarak ittifak yaptı.

SON ANKET

Seçimlere 19 gün kala yapılan anketler, ittifakın çabalarının boşa olduğunu gösterdi.

HDP BARAJI AŞAMADI

Konsensus araştırma şirketinin yaptığı ankette, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin barajın altında kaldığı görüldü.

İŞTE RAKAMLAR

AK Parti yüzde 43.8

CHP 27.4

İyi Parti yüzde 11.2

HDP yüzde 9.7

MHP yüzde 7.4.