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Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Sevgilisi Defne Samyeli ile MFÖ konserine giden Cem Yılmaz'ın etrafındaki korumalar, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını engelledi.

İHA | 25.08.2018 - 13:20..
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Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

MFÖ, bayramın 4’ünci günü Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Yeni albümlerinin yanı sıra, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran seyirciler de eşlik etti.

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

HAYRANLARININ SEVGİSİNE KARŞILIK VERMEDİ

Konseri izlemeye sevgilisi Defne Samyeli’yle gelen Cem Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Konser alanına giriş yapan çift en ön sırada ayrılan yere oturdu. Hayranlarının sevgi seline karşılık vermeyen Cem Yılmaz fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de reddetti.

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı VİDEO

ÇOCUKLARLA BİLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDİ

Küçük hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyen Cem Yılmaz’ın etrafını ise koruma ordusu sardı. Hayranları ile arasına etten duvar ördürten Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile de samimi poz vermekten çekinmedi. Cem Yılmaz’ın sevenlerine gösterdiği soğuk tavırlar herkesi şoke etti.

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

KORUMALAR ÇOCUĞUN GÖZÜNE IŞIK TUTTU

Korumalar, Cem Yılmaz’la fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir çocuğun da fotoğraf isteğini geri çevirdi. Cem abi diye bağıran çocuğu engelleyen korumalar gözüne ışık tutarak Yılmaz’ın yanından uzaklaştırdı.

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

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