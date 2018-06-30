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Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'de ter döktü

İzmir'de yaşayan 80 yaşındaki Hasbiye Candemir, konservatuvar öğrencisi olma hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

AA | 30.06.2018 - 13:05..
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Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'de ter döktü

İzmir’de yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi 80 yaşındaki Hasbiye Candemir, hayallerin yaşı olmadığını üniversite sınavına girerek gösterdi.

Gaziemir ilçesindeki Adnan Menderes İlkokulu’nun bahçesi, bu sabah üniversite sınavı heyecanı yaşayan liseden yeni mezun gençlerin yanı sıra onların büyükannesi yaşındaki 1938 doğumlu Hasbiye Candemir’i ağırladı.

Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'de ter döktü

YAŞ ENGELİNE TAKILMADI

Çocuk yaşlarından bu yana okumayı ve müziği çok seven hasbiye Candemir, bu iki hayalini de gerçekleştirmek için yaş engeline takılmadı. Sınava giriş belgesi ile okula gelen Candemir, üniversite öğrencisi olabilmek için şaşkın bakışlar altında sınıfın yolunu tuttu.

Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'de ter döktü

70'İNDEN SONRA OKUMA SERÜVENİ

Hasbiye Candemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yaptığı açıklamada, öğrenme tutkusunu dile getirdi, liseyi de açıköğretim yoluyla 2017 yılında tamamladığını belirtti.

Hemşirelikten emekli olduğunu ve yurt dışı seyahati yapmayı çok istediğini anlatan Candemir, eğitimi yetersiz olduğu gerekçesiyle yeşil pasaport alamadığı için 70 yaşından sonra yeniden okuma serüveninin başladığını dile getirdi.

Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'de ter döktü

"OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Hasbiye Candemir, "Üniversite öğrencisi olmak için buradayım. Kazanırsam inşallah üniversiteye gireceğim. 1938 doğumluyum ama yaş önemli değil her zaman insan okuyabilirmiş, ben bunu öğrendim. Zaten okumayı da çok seviyorum, hiç elimden kitap düşmez ki devamlı okurum. Hiçbir şey için geç değil. Eğer Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan geçerli not alabilirsem konservatuvara gideceğim. Konservatuvarın kurslarına gidiyorum." dedi.

Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'de ter döktü

GENÇLERE TAVSİYESİ VAR

Konservatuvar havasını solumanın, bugüne kadar amatörce ilgilendiği müzikle haşır neşir olmanın, sonra da bir sanat merkezinde sahne almanın hayalini kurduğunu anlatan Hasbiye Candemir, öncelikle üniversite hocalarından ders dinlemeyi arzu ettiğini aktardı.

"Çocuklar okusun, okula gidip gelsin. Ben açıköğretim yoluyla her şeyi tam anlayamadım, hocaların ağzından yeni şeyler duymak önemli. Bazı şeyleri bu yaşımda öğrenince çok şaşırıyorum, mutlu oluyorum, ağzım açık kalıyor. Herkes, özellikle de gençler araştırsın, soruştursun, yaşadıkları dünyanın farkında olsun." şeklinde konuştu.

Konservatuvar hayaliyle 80'inde YKS'de ter döktü

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