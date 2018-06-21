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Konserve kutusundan ayak​la okuma azmini yaşatıyor

Suriyeli engelli kız çocuğu Maya, babasının PVC boru ve konserve kutudan yaptığı ayaklarıyla okuluna gidiyor.

AA | 21.06.2018 - 15:07..
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  2. Eğitim

Doğarken bacaklarının dizden altını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Maya Meri, babasının okula PVC boru ve konserve kutusundan yaptığı ayaklarıyla gidiyor. Maya, okula çamur ve toz içinde sürünmeden protez ayaklarıyla gideceği günü hayal ediyor.

TÜRKİYE'YE SIĞINDILAR

Maya ve ailesi, Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak, Halep'in güney kırsalından İdlib'deki bir kampa sığındı. Türkiye sınırına yakın Ser Ceble kampında barınan küçük Maya ve ailesi, yardım kuruluşlarının dağıttığı çadırda yaşıyor.

Konserve kutusundan ayak​la okuma azmini yaşatıyor

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