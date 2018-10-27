Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta, özel bir şirketin çalışanlarınca, robot kameralarla kanalizasyonda inceleme gerçekleştirildi.
GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ MİNİBÜS
Levent'te başkonsolosluğun bulunduğu Konaklar Mahallesi Çamlık Caddesi Akasyalı Sokağı'na akşam saatlerinde kanalizasyon görüntüleme sisteminin yer aldığı minibüs geldi.
Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme ViDEO
KANALA ROBOT KAMERA İNDİRİLDİ
Minibüsteki görevlilerce, sokaktaki rögar kapağı açılarak, kanala robot kamera indirildi. Kanallarda yapılan inceleme, araçtaki ekrandan izlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından araç, sokaktan ayrıldı.