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Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme

Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialardan sonra, konsolosluk binasının bulunduğu sokakta, özel bir şirket tarafından robot kameralarla kanalizasyonda inceleme yapıldı.

AA | 27.10.2018 - 11:34..
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Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta, özel bir şirketin çalışanlarınca, robot kameralarla kanalizasyonda inceleme gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ MİNİBÜS

Levent'te başkonsolosluğun bulunduğu Konaklar Mahallesi Çamlık Caddesi Akasyalı Sokağı'na akşam saatlerinde kanalizasyon görüntüleme sisteminin yer aldığı minibüs geldi.

Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme

Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme ViDEO

KANALA ROBOT KAMERA İNDİRİLDİ

Minibüsteki görevlilerce, sokaktaki rögar kapağı açılarak, kanala robot kamera indirildi. Kanallarda yapılan inceleme, araçtaki ekrandan izlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından araç, sokaktan ayrıldı.

Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme

Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme

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