Sokak köpeğine hem masaj yaptı hem temizledi

1 Ara Güler'in evi, vefatının ardından ilk kez görüntülendi Picasso'nun Ara Güler'i resmettiği bir tablo, Güler'in Leica marka fotoğraf makinası ve mumların da yer aldığı, Ara Güler için hazırlanan köşe gazetecilere açıldı.

2 29 Ekim: Ankara’nın büklüm büklüm yolları Cumhuriyet’in kurulduğu bu toprakların geçmişini hayal et; çevrende gördüğün her binanın bir ağırlığı var; ismi, hikayesi, bir hatırası var: başkentteyiz.

3 Mehmet Ali Erbil uyandırıldı Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

4 Cengiz Ünder'i isteyen kulüpler Corriere dello Sport, B.Münih, Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona'nın Cengiz Ünder'i takip ettiğini yazdı.

5 Özele destek devlet okulu bütçesine Okulların mali yapısında 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren ödenekten bütçeye geçiliyor. Söz konusu bütçenin bir kısmı kaldırılacak özel okul desteğinden sağlanacak.

6 Konsolosluğun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialardan sonra, konsolosluk binasının bulunduğu sokakta, özel bir şirket tarafından robot kameralarla kanalizasyonda inceleme yapıldı.