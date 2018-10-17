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Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Polis ekiplerinin konsolosluk konutta yapacağı aramalarda, bahçede bulunan eski su kuyusu ile kapalı garajı detaylarıyla inceleyeceği öğrenildi.

DHA | 17.10.2018 - 00:14..
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Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı.

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

KONSOLOS GİTTİ, ÇALIŞMALAR DURMAYACAK

Emniyet yetkilileri, bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Riyad'a giden Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasına engel olmadığını söyledi. Yetkililer, çalışmaların her koşulda yarım bırakmayarak, kısa sürede çözülmesi için çaba harcadıklarını ifade etti.

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

EPİTEL HÜCRE ÖRNEKLERİ TOPLANDI

'Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan bir kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda epitel hücre örneği toplandı.

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

KANALİZASYON BİLE İNCELENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda numuneler aldı. Polis ekiplerinin, her türlü olasılığı tüm ayrıntılarıyla incelediği öğrenildi.

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

ÇÖP KUTULARI VE ÇÖPLER DE İNCELENECEK

Polis ekipleri ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı öğrenildi.

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

KRİMİNAL POLİS LABORATUARINDA İNCELENECEK

Elde edilen deliller, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

ESKİ SU KUYUSU VE KAPALI GARAJ ARANACAK

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmanın en kritik noktasının ise, konsolosluğun konutunda yapılacak araştırma olduğu ileri sürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün garaja giriş yaptığı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi.

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

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Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

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