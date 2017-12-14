taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.711
USD
3,8680
EURO
4,5900
ALTIN
156,04
PETR
62,3100

Konsolosluklardaki şüpheli paketlerden lokum çıktı

Almanya ve Fransa Başkonsolosluğuna kargo ile gelen kolilere K-9 köpeklerinin tepki vermesi üzerine harekete geçen polisler paketleri fünye ile patlattı.

İHA | 14.12.2017 - 17:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerindeki Almanya Başkonsolosluğu ve Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki Fransa Başkonsolosluğuna kargo ile koli geldi. Kolilerde rutin arama yapan görevliler, K-9 köpeklerinin tepki verdiğini fark etti. Bunun üzerine görevliler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

POLİS OTOMATİK SİLAHLARLA KONUŞLANDI

İhbar üzerine Almanya Başkonsolosluğuna gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardında bomba imha uzmanlarına bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen uzman ekip, önce K-9 köpeğiyle pakette inceleme yaptı.

Köpeğin tekrardan tepki vermesi üzerine hazırlanan uzman ekip, fünye ile paketi patlattı. Olay esnasında ise cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis, otomatik silahlarla çevrede konuşlandı.

Konsolosluklardaki şüpheli paketlerden lokum çıktı

KOLİDEN LOKUM VE KOLONYA ÇIKTI

Patlatmanın ardından uzman ekibin inceleme yaptığı koliden lokum ve kolonya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından şerit kaldırılarak, cadde tekrardan trafiğe açıldı. Olay esnasında panik yaşayan vatandaşların da cep telefonlarıyla yaşananlar görüntülediği gözlendi. Koliden çıkanlara el koyan polis olayla ilgili tutanak tutarak incelemelerini tamamladı.

YILBAŞI HEDİYESİ ÇIKTI

Öte yandan eş zamanlı olarak Fransa Başkonsolosluğunda da şüpheli koli alarmı verildi. Almanya Başkonsolosluğundaki çalışmalarının ardından İstiklal Caddesine geçen uzman ekibin, burada da inceleme yaptığı koliden lokum ve kolonya çıktığı öğrenildi. Eş zamanlı olarak gelen kolilerin yılbaşı öncesi konsolosluklara hediye olarak gönderildiği ortaya çıktı. Polis, olaylarla ilgili inceleme başlattı.

İlginizi Çekebilir
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları belirtilen 25 kişi gözaltına alınırken 6 kişi aranıyor.
Denizli'de iki araçta tarihi eserler ele geçirildi
Denizli'de satışa sunmak için tarihi eser taşıdığı belirlenen iki araçta bulunan 4 kişi, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kiracı, ev sahibine kızıp evi ateşe verdi
Hatay'da kirada oturan Murat B., ev sahibinin evden çıkmasını söylemesi üzerine sinirlenip oturduğu evi yaktı.
Şişme yatakla kayarken çarptığı kadın takla attı
Kartepe kayak merkezinde şişme yatak ile karda kayan bir kişinin çarptığı kadın, havada takla atarak yere düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

119
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

56
Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası faizi artırdı

263
Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

88
Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

138
YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

133
Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM