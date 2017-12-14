Konsolosluklardaki şüpheli paketlerden lokum çıktı

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerindeki Almanya Başkonsolosluğu ve Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki Fransa Başkonsolosluğuna kargo ile koli geldi. Kolilerde rutin arama yapan görevliler, K-9 köpeklerinin tepki verdiğini fark etti. Bunun üzerine görevliler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

POLİS OTOMATİK SİLAHLARLA KONUŞLANDI

İhbar üzerine Almanya Başkonsolosluğuna gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardında bomba imha uzmanlarına bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen uzman ekip, önce K-9 köpeğiyle pakette inceleme yaptı.

Köpeğin tekrardan tepki vermesi üzerine hazırlanan uzman ekip, fünye ile paketi patlattı. Olay esnasında ise cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis, otomatik silahlarla çevrede konuşlandı.

KOLİDEN LOKUM VE KOLONYA ÇIKTI

Patlatmanın ardından uzman ekibin inceleme yaptığı koliden lokum ve kolonya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından şerit kaldırılarak, cadde tekrardan trafiğe açıldı. Olay esnasında panik yaşayan vatandaşların da cep telefonlarıyla yaşananlar görüntülediği gözlendi. Koliden çıkanlara el koyan polis olayla ilgili tutanak tutarak incelemelerini tamamladı.

YILBAŞI HEDİYESİ ÇIKTI

Öte yandan eş zamanlı olarak Fransa Başkonsolosluğunda da şüpheli koli alarmı verildi. Almanya Başkonsolosluğundaki çalışmalarının ardından İstiklal Caddesine geçen uzman ekibin, burada da inceleme yaptığı koliden lokum ve kolonya çıktığı öğrenildi. Eş zamanlı olarak gelen kolilerin yılbaşı öncesi konsolosluklara hediye olarak gönderildiği ortaya çıktı. Polis, olaylarla ilgili inceleme başlattı.



