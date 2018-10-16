Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin, başkonsolosluktaki çalışmaları devam ediyor.
2 KAMYON GİRDİ
Beşiktaş Belediyesine ait iki çöp toplama aracı konsolosluğun arka kapısından konsolosluk bahçesine giriş yaptı.
POLİS ESKORTUYLA ÇIKTILAR
İçerde bir müddet bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıkış yaptı.
TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINDI
Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.