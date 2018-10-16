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Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarıyla Suudi Arabistan konsolosluğundan toprak örnekleri alınarak incelemeye götürüldü.

AA | 16.10.2018 - 06:54..
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin, başkonsolosluktaki çalışmaları devam ediyor.

2 KAMYON GİRDİ

Beşiktaş Belediyesine ait iki çöp toplama aracı konsolosluğun arka kapısından konsolosluk bahçesine giriş yaptı.

POLİS ESKORTUYLA ÇIKTILAR

İçerde bir müddet bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıkış yaptı.

TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINDI

Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.

Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

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