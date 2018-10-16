Konsolosluktan toprak örnekleri alındı

1 Harvard Üniversitesine 'ırkçılık' davası Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi yönetimi aleyhinde, Asya kökenli öğrencilere karşı ırkçılık yapıldığı iddiasıyla dava açıldı.

2 Emina otel sorularına yanıt vermedi Emina Jahoviç ve aşk yaşadığı konuşulan iş adamı Saadettin Saran, Çanakkale'de kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü çıkardıkları gerekçesiyle şikayet edilmişti.

3 İngiltere'den 'Kaşıkçı soruşturmasına' tam destek İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Bugün bizzat Sayın Çavuşoğlu'na da yinelediğim gibi İngiltere Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasını bütünüyle destekliyor." dedi.

4 Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın yanlışlıkla öldüğünü açıklamaya hazırlanıyor. Soruşturmayla ilgili farklı senaryolar üzerinde duruluyor.

5 Kaşıkçı'nın ailesinden uluslararası soruşturma çağrısı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı.

6 34 askere FETÖ'den gözaltı kararı FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 19'u muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.