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Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konya'da pavyonda konsomatris olarak çalışan 4 yabancı uyruklu kadın turist olarak şehri gezmek için geldiklerini söyledi.

19.07.2017 - 07:30
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Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyona baskın düzenledi.

TURİSTİK GEZİ İÇİN KONYA'YA GELDİK

Baskında konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Gürcistan vatandaşı F.M. (29), M.D. (34), N.M. (28) ve Uganda vatandaşı  A.K.B. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar polise verdikleri ifadede, pavyonda çalışmadıklarını, turist tarihi yerleri gezmek için Konya'ya geldiklerini iddia etti. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

İŞLETMECİDE DE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca işyerinin işletmecisi Osman T.'nin otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Osman T.'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

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