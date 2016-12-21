Halep'te tahliyeler 700 araç ve 20 otobüs ile yeniden başladı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'te, kontrol noktasında 24 saattir bekletilen konvoyun bir kısmı Halep'in batısına yöneldi.

4 OTOBÜSLÜK KONVOY YOLA ÇIKTI

Halep'te kuşatma bölgesinde bulunan AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin Raşidin'deki kontrol noktasında 24 saattir tuttuğu 700 özel araç ve 20 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına hareket etti. Buna karşılık, muhaliflerin kuşatmasında bulunan İdlib'in Fua ve Keferya beldelerinden 4 otobüslük bir konvoy yola çıktı.

EŞ ZAMANLI TAHLİYELER SÜRECEK

Rejim yanlısı yabancı teröristlerin kontrolündeki iki beldeden çıkanlar, rejimin hakimiyetindeki Halep kent merkezinin batısına ilerliyor. Akşam saatlerinde rejim ve muhaliflerin kuşatmasında olan bölgelerden eş zamanlı tahliyelerin sürmesi bekleniyor.

3 ÜLKE GARANTÖR

Ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti. İki ülke aynı zamanda mutabakatın garantörü durumunda.

BUGÜNE KADAR 37 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Halep'ten tahliye edilenlerin sayısının 37 bin 500 olduğunu duyurdu. Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada yarına kadar bütün tahliyelerin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.