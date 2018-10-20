Saat 06.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1814 Sokak’ta Bostanlı yönünden Nergis istikametine giden 62 yaşındaki Tuncer Çelik idaresindeki 35 KE 3349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demir bariyerleri aşarak Bostanlı Deresi’ne uçtu.

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu VİDEO

OTOMOBİLDEN ÇIKTI YARDIM İSTEDİ

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çelik, otomobilinden kendi imkanları ile çıkarak durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik’in herhangi bir yara almadığını belirledi. Öte yandan, Çelik’in aracı vinç yardımı ile uçtuğu dereden çıkartıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.





