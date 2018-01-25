Kontrolden çıkan araç köprüden düştü

Kurtköy Pendik yolu üzerinde bulunan Pendik Köprüsü’nde meydana gelen kazada, Mustafa Günaydın hakimiyetindeki 34 BM 8011 plakalı araç rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Araç savrulduktan sonra köprü bariyerlerini kırarak Kartal istikametine giden yan yola düştü. 5 metreden aşağı düşen aracın içinde bulunan sürücü Günaydın, araç içinde sıkıştı.
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TEDAVİYE ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ağır yaralanan sürücü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.