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Kontrolden çıkan araç köprüden düştü

İstanbul'da Pendik Köprüsü üzerinde kontrolden çıkan bir araç, 5 metreden aşağı yuvarlandı. Kazı anı ise kameraya yansıdı.

İHA | 25.01.2018 - 19:05..
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Kurtköy Pendik yolu üzerinde bulunan Pendik Köprüsü’nde meydana gelen kazada, Mustafa Günaydın hakimiyetindeki 34 BM 8011 plakalı araç rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Araç savrulduktan sonra köprü bariyerlerini kırarak Kartal istikametine giden yan yola düştü. 5 metreden aşağı düşen aracın içinde bulunan sürücü Günaydın, araç içinde sıkıştı.

İstanbul'da araç köprüden uçtu VİDEO

Kontrolden çıkan araç köprüden düştü

TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ağır yaralanan sürücü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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