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Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 20.10.2018 - 02:28..
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Bolvadin'de seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç üniversite öğrencilerine çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çay ilçesi istikametinden Bolvadin ilçesi istikametine seyreden 34 EH 968 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksek Okulu önüne geldiği sırada gece eğitiminden çıkan 3 öğrenciye çarptı.

Kazada 2’si ağır 3 öğrenci ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi üniversite öğrencileri yaparken olay yerine gelen acil servis ekipleri, durumu ağır olan 2 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, diğer 2 yaralıyı ise Bolvadin Devlet Hastanesine sevk etti.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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