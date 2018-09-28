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Kontrolden çıkan kamyon insanların üstüne uçtu

Rusya'da aşırı hız nedeniyle bir kamyon kontrolden çıktı. Sürücü ve kaldırımda duran 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 11:42..
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Rusya'da hızlı giden bir kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak yayaların üzerine doğru adeta uçtu.

Kontrolden çıkan kamyon insanların üstüne devrildi İZLE

KAMYON İNSANLARIN İÇİNE DALDI

Bir servis aracından inen 13 yaşındaki kız da kamyonun yaraladığı kişiler arasında yer aldı. Şans eseri genç kız kazayı yaralanarak atlattı.

Kontrolden çıkan kamyon insanların üstüne uçtu

TERÖR GİBİ KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyon sürücüsü ise ağır yaralandı. Kaldırımda otobüs bekleyen başka bir yaya da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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