Kontrolden çıkan kamyon insanların üstüne uçtu

Rusya'da hızlı giden bir kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak yayaların üzerine doğru adeta uçtu.
Kontrolden çıkan kamyon insanların üstüne devrildi İZLE
KAMYON İNSANLARIN İÇİNE DALDI
Bir servis aracından inen 13 yaşındaki kız da kamyonun yaraladığı kişiler arasında yer aldı. Şans eseri genç kız kazayı yaralanarak atlattı.
TERÖR GİBİ KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kamyon sürücüsü ise ağır yaralandı. Kaldırımda otobüs bekleyen başka bir yaya da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.