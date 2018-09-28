Kontrolden çıkan kamyon insanların üstüne uçtu

Ankara’da sevgilisinin birlikte olduğu genci 32 yerinden bıçaklayarak öldüren ve cesedi baza içerisinde dağlık alana atan Afgan uyuşturucu taciri, ülkeyi terk etme hazırlığı yaparken yakalandı.

Miss Turkey bugünlerde gündemle olmasından dolayı eski tescilli güzeller Instagram'da bir akım başlattı.

Rusya'da aşırı hız nedeniyle bir kamyon kontrolden çıktı. Sürücü ve kaldırımda duran 2 kişi ağır yaralandı.

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Herman Melville’den yaşama dair etkileyici alıntılar

Uzun yıllar boyunca unutulmuş bir yazar olarak kaldıktan sonra 1920’lerde yeniden keşfedilen ve büyük bir yazar olarak kabul gören Herman Melville’den çarpıcı 15 alıntı…