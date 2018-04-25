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Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 4 araca çarptı

İstanbul Sarıyer’de, içerisinde yolcular bulunan özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak park halindeki 4 otomobile çarptığı an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA | 25.04.2018 - 09:26..
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Sarıyer Büyükdere sahil yolunda önceki gün saat 12.10 sıralarında, Kabataş-Sarıyer seferini yapan 25E hat numaralı Cem Ü. yönetimindeki içerisinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü, durağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi.

Otobüsün biçtiği ilk otomobil nöbetçi kulübesine çarparken, diğer otomobiller de zincirleme bir şekilde sahildeki yürüme yoluna çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 4 araca çarptı

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazada otobüsteki bir vatandaş hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşların ölümden kıl payı kurtulduğu o kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 4 araca çarptı

YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 4 araca çarptı

ARAÇLARINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Olay yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kazada zarar gören araçlar ise sahiplerine ulaşılmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, olayla ilgili inceleme başlattı.

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