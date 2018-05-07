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Kontrolden çıkan otomobil yayalara böyle çarptı

Adana’da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin, yol kenarındaki yayalara ve ardından tüplere çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA | 07.05.2018 - 10:06..
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Adana’da Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Ahmet D.’nin kullandığı 01 LC 290 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Eminağa Caddesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayalar Çiğdem Ardıç (43), kızları Ayşe (21) ve Damla Nur Ardıç (6), İsmail Dicle (39) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye, ardından tüplere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 5 yaya ile araç sürücüsü Ahmet D. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yayaların arasına daldı

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Yaralılardan Ayşe Ardıç ile İsmail Dicle’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Ahmet D., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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