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Kontrolden çıkan uydu 20 gün içinde dünyaya çarpabilir

Çin'in kontrolden çıkan ve iki yıldır uzayda başıboş dolaşan ve toksik kimyasallar taşıyan üssüne ait korkutucu bir tahmin geldi. Uydunun 20 gün içinde dünyaya çarpacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 09:08..
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Avrupa Uzay Ajası'ndan dünya için korkutucu bir açıklama geldi. Birkaç yıl önce Çin tarafından uzaya yollanan ve iki yıldır uzayda kontrolden çıkarak başıboş gezen prototip uzay istasyonununun Dünya'ya çarpacağı açıklandı.

Kontrolden çıkan uydu 20 gün içinde dünyaya çarpabilir

KİMYASALLAR TAŞIYOR

Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanları Çin'in ilk prototip istasyonunun, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacağını belirtirken, The Tiangong-1 isimli uydunun Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı iddia edildi.

AVRUPA, ABD, YENİ ZELLANDA

Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonunun hızla dünyaya yaklaştığı iddiasıyla birlikte verilen bilgide, uydunun Avrupa, ABD veya Yeni Zelanda'ya düşebileceği ön görülüyor.

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