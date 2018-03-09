Kontrolden çıkan uydu 20 gün içinde dünyaya çarpabilir

Avrupa Uzay Ajası'ndan dünya için korkutucu bir açıklama geldi. Birkaç yıl önce Çin tarafından uzaya yollanan ve iki yıldır uzayda kontrolden çıkarak başıboş gezen prototip uzay istasyonununun Dünya'ya çarpacağı açıklandı.
KİMYASALLAR TAŞIYOR
Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanları Çin'in ilk prototip istasyonunun, 29 Mart ve 9 Nisan arasında Dünya'ya çarpacağını belirtirken, The Tiangong-1 isimli uydunun Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, son derece zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun 21 gün içerisinde Dünya'ya çarpacağı iddia edildi.
AVRUPA, ABD, YENİ ZELLANDA
Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonunun hızla dünyaya yaklaştığı iddiasıyla birlikte verilen bilgide, uydunun Avrupa, ABD veya Yeni Zelanda'ya düşebileceği ön görülüyor.