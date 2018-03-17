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Kontrolü kaybeden sürücü tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkarak tramvay yoluna düşen otomobilin içindeki iki kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA | 17.03.2018 - 04:21..
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Saat 01:30 sularında Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir sürcünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç tramvay yoluna uçtu. Meydana gelen kazada Onur Ş. ve yanındaki Fatma V. yaralandı.

Kontrolü kaybeden sürücü tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Onur Ş.(25) idaresindeki 06 HKM 47 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Köprülü Kavşağından indiği sırada aracının kontrolü kaybederek tramvay durağına düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Onur Ş. ile yanında bulunan Fatma V.(22) yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Fatma V. ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Onur Ş. ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kontrolü kaybeden sürücü tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı


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