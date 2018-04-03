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Kontrolü kaybetti bahçeye girdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak bir araca çarpan otomobil takla atarak yol kenarındaki bahçeye uçtu.

İHA | 03.04.2018 - 20:44..
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Salihli yönünden, Kula yönüne giden Bayram U. yönetimindeki 38 KU 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki Özkan B. yönetimindeki 06 FB 3332 plakalı otomobile çarpıp takla atarak yol kenarındaki çay bahçesine girdi.

SÜRÜCÜ TEDAVİDE

Bahçede park halinde bulunan 45 LR 413 plakalı motosiklet ve elektrikli bisikletin üstüne ters dönerek düşen aracın sürücüsü sıkıştı.

Sürücüyü sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkarırken, yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolü kaybetti bahçeye girdi

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