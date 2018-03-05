Kontrolü kaybetti refüjdeki ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı

Abdulsamet Çoban'ın kullandığı 01 B 1110 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK
Kazada, sürücüyle birlikte otomobildeki Hüseyin Alperen Bali ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.