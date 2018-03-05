Kontrolü kaybetti refüjdeki ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı

1 90'ıncı Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor 90'ıncısı düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve birçok kategori üzerinden ödüller sahiplerini buluyor.

2 Ereğli'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Zonguldak'ta bir otomobilin derece uçtuğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Araç dereden çıkartıldığında sürücü hayatını kaybetmişti.

3 İsviçre Radyo ve Televizyon vergisi ödemek istedi İsviçre halkı Radyo ve Televizyon Yasası'nın kaldırılması için yapılan öneriyi kabul etmeyerek, vergi ödemeye devam etmek istediklerini yüzde 71.6'lık oyla belirtti.

4 Malatya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Malatya'da iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

5 Rusya yeni tank geliştiriyor Rus askeri endüstri şirketi VPK Genel Müdürü Aleksandr Krasovitskiy, suda yüzebilen tekerlekli bir tanka geliştireceklerini açıkladı.

6 İtalya'da Berlusconi ile merkez sağ ittifakı kazandı İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun yeni üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimlerde, merkez sağ ittifakı kazandı.