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Kontrolü kaybetti refüjdeki ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

AA | 05.03.2018 - 02:11..
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Abdulsamet Çoban'ın kullandığı 01 B 1110 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kontrolü kaybetti refüjdeki ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK

Kazada, sürücüyle birlikte otomobildeki Hüseyin Alperen Bali ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kontrolü kaybetti refüjdeki ağaca çarptı: 2 kişi yaralandı

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