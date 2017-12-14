Tayland'da bir sürücü yolda seyir halindeyken bir anda aracın kontrolünü yitirdi. Araç sağa dönerken ani bir şekilde sola doğru gitmeye başlayan otomobil, daha da ileri giderek yoldan çıktı.

GÖLE DÜŞTÜ

Kendi şeridinden seyreden sürücü, bir anda kontrolünü kaybettikten sonra dönüş yapamayarak refüje doğru daldı. Refüjü de aşan sürücü karşı şeridi geçip parka daldı. Parktaki ışığı da deviren adamın aracı yan yatarak gölete düştü.

Sürücünün akıbeti bilinmezken, kaza anı ise arkadaki otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kontrolünü kaybeden sürücü göle uçtu VİDEO