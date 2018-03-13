CNN Türk'te Ahmet hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de seçim ittifakları, seçim barajı ve oy pusulaları dahil, yaklaşan 2019 seçimleriyle ilgili birçok konu masaya yatırıldı.

AHMET HAKAN, KONUKLARINA İSYAN ETTİ

Programın bir bölümünde konukların tartıştıkları konuda açıklayıcı olamaması nedeniyle Ahmet Hakan sonunda isyan etti ve "Böyle bir tartışmanın yapıldığı ülkede seçim yapılmaz" diyerek tepki gösterdi.

"VALLAHİ İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM"

Reklam arası sonrası Ahmet Hakan, biraz da konuklarına sitem ederek, "Geçen hafta da aynı konuyu ele aldık. Ben vallahi işin içinden çıkamıyorum" dedikten sonra konuklardan MHP Eski Milletvekili Nazif Okumuş'a "Ne olur soruma odaklanın" sözleriyle sorusunu yöneltti.

Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi