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'Konuşan Öyküler' okurlarla tanıştı

Yusuf Reha Alp'in kaleminden çıkan öykü kitabı, Küsurat Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 09:29..
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Kulaklarımızı kapatırız kimi zaman duymak istemediklerimiz için. Hayatın ise mutlaka başka bir planı vardır. Bazen bir baba-oğul arasında yılların kayıp özlemini telafi etmek için özenle paketlenen Pastırımka balığında, bazen de tam yedi yüz otuz sekiz gün boyunca ağacı kesmesinler diye üzerinde oturan kadının sabrındadır duymamız gereken.

Yusuf Reha Alp’in kaleminden dökülen öyküler kendini aşıp okurla konuşmanın, bir iç sesin yankılanışı. Hayatın sıradan seyrinde soru soran, başkaldıran öyküler… Konuşan Öyküler’i dinlemeye hazır mısınız?

'Konuşan Öyküler' okurlarla tanıştı

Yazar: Yusuf Reha Alp

Yayınevi: Küsurat Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 164

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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