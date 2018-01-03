Konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşını öldürdü

Karaman'daki Sakabaşı Mahallesi'nde bulunan parkta kadın cinayeti yaşandı. Akşam saat 20:30 sularında eski sevgilisinin konuşmak üzere parka giden genç kız, çıkan tartışma sonucu sırtından vuruldu.

ESKİ KIZ ARKADAŞINA 3 EL ATEŞ ETTİ

D.T.'nin kendisini parka çağırması üzerine 18 yaşındaki Ceyda Aycan, arkadaşı S.K.'yı yanına alarak gitti. İki eski sevgili görüşmesinde bir süre sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine D.T. belindeki silahı çıkartarak Ceyda Aycan'a doğru 3 el ateş etti. Mermilerden birisinin sırtına gelmesi üzerine Aydan, kanlar içinde yerde kaldı.

Tartıştığı eski kız arkadaşını vurarak öldürdü VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Ceyda Aycan’ın yanındaki kız arkadaşının feryadını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı olan genç kızı hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de olayın yaşandığı parkta geniş güvenlik tedbiri aldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra bir otomobille kaçan D.T.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.