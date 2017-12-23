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Konut aidatı en düşük Fatih, en yüksek Sarıyer'de

İstanbul genelinde konut için aylık ortalama 160 lira aidat ödenirken, bu rakam Sarıyer'de 650, Beşiktaş'ta 475 olarak belirlendi.

AA | 23.12.2017 - 14:00..
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Konut aidatı en düşük Fatih, en yüksek Sarıyer'de

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) 39 ilçe ve 800'ü aşkın mahalleyi kapsayan araştırmasında "İstanbul Ortalama Konut Aidatları" belirlendi.

Apartman daireleri dışında kalan site içi yapılar, site içi müstakil yapılar, özel lüks konutlar ve rezidanslar incelendiğinde şehir genelinde aidat rakamlarında büyük farklılık göze çarpıyor.

Konut aidatı en düşük Fatih, en yüksek Sarıyer'de

EN YÜKSEK SARIYER'DE

Konut başına düşen ortalama aylık aidat rakamı İstanbul genelinde 160 TL olurken, bu rakamın en yüksek gerçekleştiği ilçe 650 TL ile Sarıyer. Bu alanda Sarıyer'i 475 TL ile ile Beşiktaş, 400 TL ile Beykoz, 250 TL ile Şişli, 235 TL ile Başakşehir takip ediyor.

İstanbul'da ortalamanın üzerindeki diğer ilçeler ise sırasıyla 234 lirayla Büyükçekmece, 229 lirayla Ataşehir, 209 lirayla Tuzla, 200 lirayla Eyüp, 194 lirayla Bakırköy ve Çekmeköy, 171 lirayla Üsküdar, 165 lirayla Kadıköy şeklinde.

Konut aidatı en düşük Fatih, en yüksek Sarıyer'de

EN DÜŞÜK FATİH VE SULTANGAZİ'DE

En düşük ortalama aidatın ödendiği ilçelerin başında aylık 30 lirayla Fatih gelirken, onu 45 lirayla Sultangazi, 52 lirayla Bahçelievler, 60 lira ile Güngören ve 61 lira ile Avcılar takip ediyor. Ortalama aidatın 100 liranın altında olduğu diğer ilçeler ise 69 lirayla Beyoğlu, 73 lirayla Esenler, 79 lirayla Kağıthane, 97 liraya Çatalca, 98 lirayla Bayrampaşa, 99 lirayla Maltepe.

İstanbul genelinde ortalamanın altında olan diğer ilçelerde rakamlar Sancaktepe 158 TL, Bağcılar'da 148 TL, Kartal'da 148 TL, Silivri'de 141 TL, Zeytinburnu'nda 140 TL, Ümraniye'de 139 TL, Esenyurt'ta 135 TL, Beylikdüzü'nde 131 TL, Şile'de 131 TL, Sultanbeyli'nde 128 TL, Arnavutköy ve Pendik'te 122 TL, Küçükçekmece'de 121 TL, Adalar'da 114 TL ve Gaziosmanpaşa'da 107 TL. Ortalamanın düşük olduğu ilçelerde konutların yaşının yüksek olması, binalarda asansör bulunmaması, kapıcı, güvenlik ve merkezi ısıtmaya çok sık rastlanılmaması etki ediyor.

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