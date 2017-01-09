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Konut alımında en uygun şehir İstanbul oldu

Yapılan bir araştırma sonucu İstanbul, 'konut metrekaresi en uygun şehir' olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 09.01.2017 - 14:24
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Dünya şehirleri baz alınarak hazırlanan araştırma, konut metrekare fiyatlarını ele alıyor. Buna göre İstanbul, konut metrekare fiyatı olarak diğer kentlerden daha uygun olarak göze çarpıyor.

Konut alımında en uygun şehir İstanbul oldu

İSTANBUL EN UYGUNU OLARAK BELİRLENDİ

Araştırmaya göre, dünya büyük şehirlerinde m2 bedeli ile birinci sırayı 8.413 Euro ile Fransa'nın başkenti Paris alırken, en uygun fiyat 720 Euro ile İstanbul'da bulunuyor. Halen İsviçre'nin başkenti Zürih'de m2 fiyatları 5.985 Euro bu da İstanbul'daki değerden yaklaşık 8.5 kat pahalı.

Konut alımında en uygun şehir İstanbul oldu

SOFYA FİYAT OLARAK İSTANBUL'A EN YAKIN ŞEHİR

Daha sonra 4.620 Euro ile Stockholm, 3.750 Euro ile Berlin, 1.272 Euro ile Lizbon geliyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya ise 775 Euro ile İstanbul'a en yakın olan şehir olarak belirlendi.

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