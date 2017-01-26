Konut alımında kampanyalar yeniden başlıyor

Emlak Konut GYO, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) birlikteliğinde düzenlenen kampanya 1 Şubat'ta başlayacak ve 30 Mart'ta sona erecek.

1 ŞUBAT'TA BAŞLAYIP 30 MART'TA SONA ERECEK

Vadelerin 240 aya kadar artacağını dile getiren Çelik, böylece gelişmiş ülkelerdeki konut alımını kolaylaştıran kredi uygulamalarından birisinin Türkiye'de görüleceğini bildirdi.

Kampanyanın 1 Şubat'ta başlayacağını ve 30 Mart'ta biteceğini ifade eden Çelik, "Bir stok problemimiz yok. Bir yandan üretip bir yandan satacağız. Bu kampanya stokları eritmek için değil konut alımını kolaylaştırmak için. Kampanyanın uzatılıp uzatılamayacağını 30 Mart'ta oturup tekrar değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK FEDAKARLIK VE BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ'

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, bu kampanyayı sektörün birliktelik içerisinde düzenlediğini belirterek, geçen yıl düzenlenen ve rekor satış getiren kampanyayı hatırlattı.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ekonomik bir savaş içine girdiğini dile getiren Kurum, "Ancak şunu net söylemek istiyorum. Burada firmalarımız, bankalarımız, dövizin yüzde 25-30, inşaat maliyetlerinin yüzde 10-15 artmasına, faiz artırımına, not düşürülmesine rağmen vadesini 240 aya çıkarıyor ve faiz oranını aşağı çekiyor. Bu, büyük fedakarlık ve büyük güç birliği." diye konuştu.