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Konut alımında senet kullanım oranı yükseldi

‘Sektör Raporu Mayıs 2017’ sonuçlarına göre, senet kullanım oranı yüzde 47'ye ulaştı.

01.06.2017 - 09:35
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  2. Emlak

Her ay düzenli olarak hazırlanan ‘Sektör Raporu Mayıs 2017’ sonuçlarına göre, yılın ilk çeyrek döneminde alınan yapı ruhsatlarında gerileme ve yeni iş iştahında zayıflama yaşandığı belirlendi.

Konut alımında senet kullanım oranı yükseldi

SENET ORANI YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ

Hazırlanan raporda 2017 yılı itibariyle markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat kullanım oranı yüzde 18 gerilediği açıklandı. Banka kredisi oranı yüzde 35, senet oranı ise yüzde 47'ye yükseldi.

Senetlerin payının yüzde 50’ye yaklaşmasının önemli bir gelişme olduğu sektörde, riski markalı üreticilerin aldığı vurgulandı.

Konut alımında senet kullanım oranı yükseldi

YAPI İZİNLERİ METREKARE BAZINDA YÜZDE 22'İ ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde işlerin tamamlanma hızının arttığı ve önemli ölçüde yeni stokların kullanıma arz edildiği belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde alınan yapı izinleri metrekare olarak yüzde 22 artarak 39,3 milyon metrekareye yükseldi.

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